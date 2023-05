Meloni | da opposizioni aperture sul premierato

(Di martedì 9 maggio 2023) Le riforme istituzionali? 'Per noi non sono la priorità per il paese'. Così la segretaria del pd Elly Schlein al termine del confronto con Giorgia, primo faccia a faccia tra la presidente del ...

Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha partecipato al confronto con lesulle riforme istituzionali alla Camera dei Deputati, nella Biblioteca del Presidente. Agli incontri hanno partecipato i Vice Presidenti del ...21.00:"Obiettivo stabilità non potere" "Tra gli obiettivi del programma c'è quella di riformare le ... Lo ha detto la presidente del Consiglio Meloal termine degli incontri con le...Così la segretaria del pd Elly Schlein al termine del confronto con Giorgia, primo faccia a faccia tra la presidente del Consiglio e la segretaria dem. Schlein ha detto no al premierato e alla ...

Riforme, incontro Meloni-opposizioni. Schlein: "Ragionare su fiducia costruttiva". DIRETTA Sky Tg24

"Sono anche disponibile a spiegare come l'autonomia e la riforma delle istituzioni centrali si tengono insieme non consideriamo che c'è una diversità fondamentale di orizzonte e autorevolezza, perché ...Si parlava di possibili riforme istituzionali da fare insieme, ma non sembra si siano fatti molti passi in avanti ...