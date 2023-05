Meloni | da opposizioni ' aperture' sul premierato

Maggiore disponibilità sull'elezione diretta del premier ma no delleal presidenzialismo. Giorgiatira le somme del primo incontro sulle riforme istituzionali avuto oggi con i leader dei partiti di minoranza. Un dialogo che la stessa presidente del ...Dalla maggioranza il leghista Molinari avverte: "Sull'elezione del presidente del Consiglio vediamo com'è fatta la proposta". Calenda apre al confronto e il M5s chiede una commissione ad ...E la sora, tanto per entrare già nella parte, oggi ha fatto pure le consultazioni convocando con tanto di scaletta e orari le delegazioni delle... che l'hanno pure assecondata in ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...