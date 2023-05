Meloni | confronto con le opposizioni sulle riforme improrogabili

'Intendiamo ascoltare attentamente ogni proposta o critica, nel corso di quello che consideriamo unimportante per la nostra democrazia', ha scritto sui social la premier. Si parte alle 12....importante per la nostra democrazia e per approvare misure improrogabili per il bene dei cittadini e della Nazione". Lo scrive sui social network la presidente del Consiglio Giorgia. ......che consideriamo unimportante per la nostra democrazia e per approvare misure improrogabili per il bene dei cittadini e della Nazione". Lo scrive sui social la premier Giorgia. .

Riforme, Meloni: 'Confronto su misure improrogabili' - Politica Agenzia ANSA

Intendiamo ascoltare attentamente ogni proposta o critica, nel corso di quello che consideriamo un confronto importante per la nostra ... Le delegazioni, invitate dalla premier Giorgia Meloni, ...Matteo Salvini: "Gli italiani si aspettano un governo che decide. io spero in un confronto vero. Ma se qualcuno si siede al tavolo e dice `non voglio´ che faccio non faccio nulla No tiro dritto".