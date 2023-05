Meloni a Schlein | problema non è rafforzare Governo ma stabilità

...del Pd Ellyin una intervista al Tg3 prima dell'incontro con la presidente del Consiglio, che ha avviato oggi il primo confronto con i leader dei partiti di opposizione sulle riforme....Lo ha detto, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia, durante il confronto sulle riforme con la segretaria del Pd, Elly. 9 maggio 20232023 - 05 - 09 20:15:54: riforma non per noi, per prossima legislatura 'Ho sentito dire in questa interlocuzione 'voi volete rafforzare il governo ma avete già la maggioranza', ...

Riforme, Meloni a Schlein: "Non le facciamo per noi stessi" Adnkronos

Primo faccia a faccia tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Nel tardo pomeriggio è andato in scena l’incontro sulle riforme fra il premier ...Roma, 9 mag (Adnkronos) – “Il problema non è rafforzare l’esecutivo ma rafforzare la stabilità dell’esecutivo. Non è accentrare il potere”. Lo ha detto, a quanto si apprende, Giorgia Meloni a Elly Sch ...