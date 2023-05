MDT lancia i sensori lineari TMR programmabili TMR2625x con larghezza di banda 2 MHz per il rilevamento di corrente

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) La nuova serie diTMR offre eccellente versatilità e stabilità della temperatura, consentendo soluzioni didellalarga per elettronica di potenza ad alta velocità NORIMBERGA, Germania e ZHANGJIAGANG, Cina, 9 maggior 2023 /PRNewswire/MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), uno dei principali produttori dimagnetici specializzati nella tecnologia magnetoresistenza a effetto tunnel (TMR), ha presentato idi campo magnetico TMR265x in occasione della fiera Sensor + Test 2023. Progettati per fornire undilarga per l'elettronica di potenza ad alta velocità, questipresentano una ...