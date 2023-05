Maurizio De Giovanni ai Quartieri Spagnoli con Agoghè

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 11 maggio, alle ore 19, il nostro più importante scrittore contemporaneo,De, sarà nel cuore dei, nei luoghi dei suoi racconti, per incontrare le persone che li vivono. L’evento, organizzato da, di Filosofia fuori le Mura, ha l’intento di portare la cultura oltre il recinto dei cultori, la letteratura fra la gente comune, quella che ispira le narrazioni.Deche, ha abbracciato il progetto dal primo istante, partecipando alla conferenza stampa che si era tenuta per strada, all’aperto, ed era stato testimonial della campagna di crowdfunding, ha accolto subito l’idea del filosofo Giuseppe Ferraro di scendere per strada, nel cuore pulsante della città, per raccontarsi e ...

... Pedemonte, Roana e Vestenanova hanno apprezzato i risultati illustrati nel corso della mattinata dal PresidenteSalomoni Rigon e dal Direttore GeneraleIselle. "Siamo oggi una ...... Fidone Giuseppe Modica tricolore: Livia, Cannizzaro Mike, Sarta Manuela, Catania Pietro, Antoci Emanuele, Cicciarella Federica, Giannone Giorgio, Denaro Vincenzo, Di Raimondo, ...Questi gli artisti che hanno aderito all'evento: Mario Airò, Giorgio Andreotta Calò,... dimostrando una grande generosità e disponibilità " dichiaraIrrera, Presidente di OAF - I ". ...

'Passione' di Maurizio De Giovanni a bordo di Msc World Europa Agenzia ANSA

"Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Lì c'è una R4 rossa. I primi numeri di targa sono N5". Il 9 maggio 1978, con una telefonata passata ...Banca Mediolanum, per il ventunesimo anno sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, organizza in Campania “Un giro nel Giro” dedicato a clienti e appassionati ciclisti per vivere con loro l’em ...