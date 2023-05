Matteo Messina Denaro | Sono un agricoltore apolide

PALERMO. "Mi chiamoDenaro, lavoravo in campagna ed ero un agricoltore. La residenza non ce l'ho più perché il Comune mi ha cancellato. Ormai sono un apolide. Le mie condizioni economiche Non mi manca ..." Mi chiamoDenaro, lavoravo in campagna ed ero un agricoltore . La residenza non ce l'ho più perché il Comune mi ha cancellato. Ormai sono un apolide . Le mie condizioni economiche Non mi manca ...Soprannomi e residenza - L'interrogatorio è stato fatto nell'ambito di un procedimento penale in cui il capomafia risponde di estorsione aggravata.Denaro ha risposto anche riguardo ai suoi soprannomi: 'Me li hanno attaccati da latitante i vari giornalisti, ma io nella mia famiglia non ho avuto soprannomi', ha detto, anche se, al ...

Al magistrato che gli domanda quale fosse la sua ultima residenza risponde: "A Campobello risiedevo da latitante quindi di nascosto in segreto. L'ultima residenza che ho avuto da uomo libero è a Campo ...Le risposte del boss sentito lo scorso 21 febbraio: "I miei beni patrimoniali me li avete tolto tutti. Se ho ancora qualcosa non lo dico, mica sono ...