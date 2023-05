... prendere il posto del presidente Sergioe i pieni poteri. Meloni è il simbolo vivente ... ma ha un unico filo conduttore: conquistare i pieni poteri"nazione" italiana, ovvero sulle ...... poi quello con Papa Giovanni Paolo II e l'incontro con il presidente Sergioche mi ha ... che cosa è cambiato "È stato fatto molto, si è aperto un tavolodanza che ha prodotto ...In occasione dell'anniversario della sua morte, il Presidentescrisse: "In questi anni ... Proprio per onorare tutti i cronisti caduti occorre che ognuno di noi vigililibertà dell'...

Mattarella sulla lapide di Aldo Moro: lo schiaffo ai terroristi rossi Liberoquotidiano.it

AGI/Vista - Le immagini del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della deposizione di una corona di fiori sulla lapide commemorativa di Aldo Moro in Via Caetani. Erano presenti a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...