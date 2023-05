Mattarella ricorda le vittime del terrorismo | mai più violenza politica

...e internazionale e delle stragi è cominciato con la deposizione da parte del presidente della Repubblica Sergio, di una corona di fiori in via Caetani davanti alla lapide cheil ...... a non lasciarsi accecare dall'odio né tentare dalla violenza per imporre le proprie convinzioni", ha ammonito. E ha aggiunto: "La democrazia della nostra Repubblica si nutre di tolleranza,...Ricordo ancora, con commozione, il Presidente Sandro Pertini, che - ha aggiunto- si recò al Policlinico, dove era ricoverato, in coma irreversibile, Paolo Di Nella, per portare la sua ...

Mattarella ricorda le vittime del terrorismo. «All’Italia serve confronto e rispetto» Il Sole 24 ORE

"Quante esistenze distrutte, quante vite sottratte, quanto sangue e quanto dolore sparso in nome di ideologie disumane e respinte dalla storia! Queste vittime parlano a tutti noi, parlano ai nostri gi ..."Desidero, pertanto, fare espressa memoria di alcune vittime, delle quali ricorrono anniversari significativi. Vi sono, tra questi, nomi più o meno noti. (ANSA) ...