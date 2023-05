Mattarella rende omaggio a Moro in via Caetani

(Di martedì 9 maggio 2023) 45 anni fa il ritrovamento in Via, a Roma , del corpo di Aldo, all'interno di una Renault rossa . Il capo dello Stato Sergioha deposta una corona di fiori nel luogo del ...

Il capo dello Stato Sergioha deposta una corona di fiori nel luogo del ritrovamento. - 45 anni fa il ritrovamento in Via Caetani, a Roma , del corpo di Aldo Moro , all'interno ...Il presidente della Repubblica Sergioha deposto una corona di alloro in via Caetani, a Roma, sotto la targa che ricorda Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana rapito e ucciso dalle Brigate rosse e il cui corpo fu ...A seguito di una colazione con la sindaca della città norvegese,prenderà parte a un ... L'ingresso della Finlandia nella Nato, a cui seguirà nel prossimo futuro quello della Svezia,la ...

Mattarella rende omaggio a Moro e depone una corona in via Caetani Agenzia askanews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Roma, 9 mag. (askanews) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha partecipato questa mattina all’omaggio a Aldo Moro, nell’anniversario del ritrovamento del suo corpo in via Caetani. “Alla presenza de ...