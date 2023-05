Mattarella | All' Italia servono tolleranza | confronto e rispetto

Con queste parole il presidente Sergioha concluso il suo intervento in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. (NPK) 9 maggio 2023...'amministrazione della giustizia per proteggere la nostra comunita'. Rifiutando di porsi al di fuori della natura democratica della nostra Repubblica". Lo ha detto il presidente Sergio, ..."Qualche mese fa, il presidentedefinì la solidarietà come un'"inestimabile ricchezza" - ... Sport e solidarietà sono cellule dell'Accademia, unite'amicizia".

Mattarella all'incoronazione di Carlo III e tutti gli ospiti Agenzia ANSA

'La democrazia della nostra Repubblica si nutre di tolleranza, di pazienza, di confronto, di rispetto. E' una strada che a taluno appare lunga ...Roma, 9 mag. (askanews) - "Le stragi" del terrorismo "talvolta sono state compiute con la complicità di uomini da cui lo Stato e i cittadini avrebbero dovuto ricevere difesa; con la violenza politica ...