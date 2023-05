Massimo Milone | uomo di ascolto e dialogo Il ricordo di Elvira Frojo

(Di martedì 9 maggio 2023) Colto da un malore improvviso nella sua casa, a Napoli, la sua amata città, all’età di 67 anni. Straordinario giornalista, una passione vissuta con intensità sin da giovanissimo. Collaboratore dell’Avvenire, dal 1979 a capo della redazione della Campania per dieci anni e responsabile di Rai Vaticano dal 2013 fino a pochi mesi fa. Già presidente dell’Unione cattolica della stampa italiana. Autore di numerosi libri e saggi. Interprete dell’azienda Rai come pilastro di democrazia e servizio pubblico. Testimone di semplicità e di sensibilità con una grande visione della vita e del lavoro.didi fede, non proclamata, ma immanente. Un modello di comportamento nutrito da sentimenti profondi. Unaccogliente sempre un passo avanti al quale fare riferimento e dalle soluzioni ...

- - >- ANSA . L'improvvisa scomparsa a 67 anni di, avvenuta nelle prime ore di questa mattina a Napoli, è un lutto anche per questo giornale del quale è stato, per molti anni, ...Stroncato da un malore improvviso nella sua casa napoletana, è morto all'età di 67 anni il giornalista. 'A dare la notizia - riferisce il sito di Rai News - è stato il quotidiano partenopeo Il Roma. Direttore di Rai Vaticano da poco in pensione,per dieci anni è stato capo ...Lutto del mondo del giornalismo. È morto a 67 anni, già direttore di Rai Vaticano e caporedattore centrale del Tgr Campania .è morto a Napoli, stroncato da un malore improvviso . I funerali si terranno domani, mercoledì 10 ...

Morto il giornalista Massimo Milone: ha guidato per dieci anni il Tgr Campania Corriere della Sera

Nato a Napoli, terra di grandi «maestri» (Scarfoglio, Serao, Federico Russo…), Massimo Milone, un professionista per bene, un uomo di grande rigore, un fervente cattolico, un pezzo di storia ...Profondo cordoglio per la scomparsa di Massimo Milone, grande professionista al servizio della Rai e, particolarmente della Campania, della quale ha diretto il TGR per dieci anni con grande attenzione ...