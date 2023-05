«Massacrato di insulti e recensioni negative dopo aver partecipato a “4 ristoranti”» | lo sfogo dello chef Danilo Canu

Leggi su open.online

(Di martedì 9 maggio 2023) «Centinaia die minacce». È quanto sta subendo lo33ennealla trasmissione Quattrocondotta da Alessandro Borghese nella terza puntata dell’ottava stagione. In quell’occasione, in cui è stato delineato il miglior ristorante di pesce a Milano, il suo locale Shannara 2 Daè stato classificato ultimo. «Un concorrente ha fatto portare indietro un piatto sostenendo che lo scampo non era pulito, che c’era ancora il bu. Ma secondo me non era vero», inizia a spiegare loin un’intervista al Corriere della Sera. «Allora sono tornato al tavolo e l’ho provocato: gli ho detto che in ...