Marta Russo uccisa 26 anni fa a Roma | il post inaspettato oggi sul suo profilo | ”Ricordatemi con la verità”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 maggio 2023) Un, a 26da quel giorno drammatico, 9 maggio 2023, è apparso suldi: ”Domani non si parlerà di me. Si parlerà di uno sparo, di un assassino e un complice che negano le proprie responsabilità. Si parlerà di “quella ragazza strappata alla vita nel fiore dei suoi”. Si parlerà e soprattutto parleranno tante persone che non ho mai conosciuto. Torneranno a parlare di “mistero” per fare due o qualche milione di click sui propri articoli. Proveranno a vendere libri o a farvi ascoltare podcast. Rilasceranno dichiarazioni cercando di alimentare dubbi per scaldare le platee, animare le discussioni e uccidermi, così, una seconda volta. Allora stasera parlo io e vi racconto di una ragazza come tante, che aveva molti sogni per la testa, le ...