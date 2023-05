Il cadavere di unsemi carbonizzato è stato trovato dalla polizia all'esterno di un'auto in via Duchessa di, comune in provincia di Napoli . Secondo una prima ricostruzione degli agenti ...Il corpo semicarbonizzato di unè stato trovato dalla Polizia a, in provincia di Napoli. Si tratta di un 27enne. Il ritrovamento è avvenuto in via Duchessa di. La dinamica è in fase di ricostruzione. ...Il cadavere di undi 27 anni è stato trovato semi carbonizzato in via Duchessa di. La dinamica è in fase di ricostruzione.

Marigliano, uomo trovato morto semi carbonizzato: la pista del suicidio ilmattino.it

Ieri non si era presentato al lavoro ed in queste ore è stato trovato morto e semi carbonizzato accanto ad una vettura ...Il giallo a Marigliano, in provincia di Napoli: il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in un terreno agricolo. Era seminudo e con evidenti segni di bruciatura ...