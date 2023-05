Marigliano | ritrovato cadavere semi carbonizzato | aveva 27 anni

(Di martedì 9 maggio 2023) Il corpodi un giovane è stato trovato dalla polizia a, in provincia di Napoli. Il, di un uomo di 27è stato rinvenuto in via Duchessa di, ain provincia di Napoli. Il corpo si trovava all’interno di un’autovettura, accanto alla quale sarebbe stata ritrovata

. Dramma nel napoletano, dove il cadavere di un 27enne è statoin una zona isolata del comune di. Il corpo si presentava parzialmente carbonizzato. Indaga la polizia, che ha avviato tutti gli accertamenti di rito. La zona di via Duchessa è ...La piccola si era accasciata sulla panchina di una scuola di, in provincia di Napoli , ... 'Vado a prendere una boccata d'aria' Bambino di 8 anni scompare nel bosco,sano e salvo .... Dramma nel napoletano, dove il cadavere di un 27enne è statoin una zona isolata del comune di. Il corpo si presentava parzialmente carbonizzato. Indaga la polizia, che ha avviato tutti gli accertamenti di rito. La zona di via Duchessa è ...

Orrore in campagna: trovato un cadavere semicarbonizzato Today.it

Il cadavere di un 27enne, parzialmente carbonizzato, è stato ritrovato in una zona isolata di Marigliano, in provincia di Napoli. - continua sotto - ...Prevale il suicidio, tra le ipotesi formulate dalla Polizia di Stato, nell’ambito delle indagini sulla morte di un uomo di 27 anni, il cui cadavere semi carbonizzato è stato trovato in via Duchessa a ...