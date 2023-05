Marigliano | bambina in crisi respiratoria a scuola | salvata dai carabinieri

La piccola si era accasciata sulla panchina di una scuola di, in provincia di Napoli , immobile e priva di sensi. Pescara,di 13 anni cade dalla finestra di scuola: è grave. Ha ...Il peggio per unadi 4 anni è stato sventato dall'intervento dei carabinieri . La storia a lieto fine arriva da, in provincia di Napoli , dove una bimba ha accusato una forte crisi respiratoria ...La piccola si era accasciata sulla panchina di una scuola di, in provincia di Napoli, immobile e priva di sensi.

Una manovra toracica praticata da alcuni carabinieri ha salvato una bambina di 4 anni che aveva avuto una grave crisi respiratoria con un battito del cuore fortemente rallentato fino ...La madre della bambina di 4 anni salvata dai carabinieri ha Marigliano ha voluto telefonare ai militari dell’Arma, ringraziandoli per il loro operato ...