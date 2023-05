Marianna Morandi | l’ex compagno Biagio Antonacci | “La mia delusione più grande”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 maggio 2023)sono stati insieme dal 1993 al 2002 e hanno avuto due figli, Paolo e Giovanni. In una recente intervista al Corriere della Sera, il cantautore di Rozzano ha parlato della sua relazione con la figlia di: “Il mio piùsenso di colpa? Quando ho deciso di non vivere più nella stessa casa con la madre dei miei primi due figli. Provavo unsenso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince”.non sono mai convolati a nozze come aveva precisato il cantante in occasione di un’intervista a Vanity Fair: “Non sono mai stato sposato. Ho fatto due figli con una ...