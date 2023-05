Marianna Morandi | chi sono i figli Paolo e Giovanni Antonacci | età | lavoro | oggi | foto | Instagram | la storia con Biagio Antonacci

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti dioltre al volto storico del preserale Rai Cloris Brosca, anchee sua mamma Laura Efrikian, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. View this post onA post shared by(@) Chidi...