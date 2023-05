Marianna e Marco | chi sono i figli di Laura Efrikian e Gianni Morandi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 maggio 2023)i duedi, nati dal matrimonio con. La coppia aveva già avuto una, Serena, vissuta solo poche ore., nata a Roma il 14 febbraio 1969, ha debuttato come cantante nel brano “Sei forte papà”, inciso da suo padre nel 1976. Dopo essersi diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Rom, ha iniziato la carriera di attrice teatrale con alcuni spettacoli di Molière. Nel 1998 ha recitato nella minimerei tv “La forza dell’amore”, al fianco del padree dell’attrice Elena Sofia Ricci. La serie destò qualche polemica per la scena di un bacio in bocca tra padre ea. Successivamente ha ...