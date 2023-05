Mare Fuori | Rosa Ricci festeggia lo scudetto del Napoli ballando e cantando VIDEO e FOTO

La nuova data ufficiale del Toursi terrà il 14 maggio (alle 17,30) al Centro Commerciale Le Befane in via Caduti di Nassiriya, a Rimini. Presenti al meet&greet gli attori Francesco Panarella (Cucciolo) e Serena Codato (...... nel tempo Borderless ha gettato una luce su tutto ciò che èdal comune . In palio, per il ... Occhi Chiusi InAperto è un gruppo di cinque voci che si fondono in arrangiamenti pop originali. ...Nei pressi del Delta del Po, ilavanzerà sempre di più nelle nostre terre, e con la risalita ... si affianca a lotte e iniziative condottedalle aule di tribunale. Ogni mezzo è necessario a ...

Mare Fuori 4, un’attrice spoilera per errore il nome del primo episodio: ecco quale sarà! Webboh

Maria Esposito, alias Rosa Ricci, si è scatenata durante i festeggiamenti: l'attrice di Mare Fuori ha celebrato lo scudetto del Napoli ballando e cantando ...Con la cerimonia delle 17.30, stasera a Sestri Levante si apre la settima edizione del Riff – Riviera International Film Festival, dedicato alle ...