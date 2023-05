Marco Predolin attacca l' Isola dei Famosi | ' La mia famiglia in apprensione per colpa vostra' La risposta piccata di Ilary Blasi

polemico con Ilary Blasi dopo l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi . L'ex concorrente del reality, uscito per problemi di salute, aveva annunciato sui social che avrebbe detto la sua ...Ma Claudia non è la sola che ha dovuto abbandonare L'Isola infatti ancheè dovuto rientrare. Inoltre nella puntata di questa settimana non solo Fiore Argento aveva un tutore, ma Simone ...Dopo l'abbandono forzato die Claudia Motta, che hanno dovuto lasciare l'isola per motivi di salute, e l'eliminazione di Nathaly Caldonazzo voluta dal pubblico, ben tre naufraghi la scorsa settimana sono finiti al ...

Marco Predolin polemico con Ilary Blasi: "A quest'ora questa è superflua" Biccy

Il reality si infiamma a sole tre settimane dall’inizio del programma. Nell’ultima puntata, Alessandro Cecchi Paone si è ribellato a una decisione della produzione minacciando di uscire dal programma.Quasi al termine della puntata in studio ci sono state alcune scintille tra Ilary Blasi e Marco Predolin, tornato in Italia dopo il ritiro ...