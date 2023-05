Marcell Jacobs vs Fred Kerley | la sfida si materializza! Scontro totale al Golden Gala di Firenze | debutta Ceccarelli

(Di martedì 9 maggio 2023)si sono resi protagonisti di un furente botta e risposta a distanza nel corso degli ultimi due mesi. Il Campione Olimpico dei 100 metri è stato bistrattato dal Campione del Mondo, il quale ha affermato che batterebbe sicuramente il velocista italiano e di non temerlo in vista dei Mondiali di Budapest, in programma tra poco più di tre mesi e dove il nostro portacolori andrà a caccia dell’unica medaglia che manca al suo glorioso palmares. L’azzurro non si era tirato indietro e aveva ricordato allo statunitense come era finita l’ultima volta che si erano incrociati, postando la foto del suo memorabile trionfo ai Giochi di Tokyo 2020. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: il confronto in pista si materializzerà il prossimo 2 giugno sui 100 metri al...

È in programma il 2 giugno, al Golden Gala di Firenze (stadio Ridolfi), l'attesa sfida tra il campione del mondo Fred Kerley e il campione olimpico, che metterà a confronto i vincitori delle ultime due rassegne globali, i Mondiali di Eugene 2022 e i Giochi Olimpici di Tokyo 2021. A completare un cast già fenomenale con loro, ci ...La sua storia alla Fontanassa inizia nel 2016, quando viene sì battuto in finale da(allora ancora soprattutto lunghista) ma timbra due volte il nuovo primato italiano Juniores con 10.La sua storia alla Fontanassa inizia nel 2016, quando viene sì battuto in finale da(allora ancora soprattutto lunghista) ma timbra due volte il nuovo primato italiano Juniores con 10.

Marcell Jacobs, lo sprint irresistibile contro la resistenza dell'elastico Corriere TV

In one of the most eagerly awaited clashes of the Wanda Diamond League circuit, world champion Fred Kerley will take on Olympic champion Marcell Jacobs over 100m at the Golden Gala Pietro Mennea in ...Jacobs contro Kerley, Kerley contro Jacobs. Poco fa è arrivato il tanto atteso annuncio da parte della Fidal, la federazione italiana di atletica leggera: Marcell Jacobs e Fred Kerley ...