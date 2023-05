Marca | “Busquets lascia il Barcellona a giugno” Il sostituto può essere Amrabat

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) Sergiolascerà ilalla scadenza naturale del suo contratto quest’estate. Come riporta, il calciatore ha già detto qualche giorno fa che avrebbe approfittato di questi giorni per prendere una decisione definitiva. Così è stato e questo martedì, al suo ritorno agli allenamenti, ha già comunicato internamente la sua volontà dire il club. Dopo quindici stagioni, il mediano campione del mondo ritiene giunto il momento di fare una nuova espeienza.potrebbe ufficializzare la sua decisione dopo la vittoria del campionato. Secondo Sport, il ds Alemany avrebbe già in mente il: Sofyan. Il club prepara un nuovo assalto con la Fiorentina, senza spingersi oltre un’offerta da 25 milioni di euro, forte della volontà del ...