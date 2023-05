Mangoni all’Eurovision Song Contest 2023 | ecco quando

Leggi su lopinionista

(Di martedì 9 maggio 2023) Marco Mengoni – foto di Alessio BoniMarco Mengoni rappresenterà l’Italia alla finale dell’Eurovisiondel 13 maggio alla Liverpool Arena(UK) con il brano “Due vite” «Sono orgoglioso di rappresentare nuovamente l’Italia in Europa e nel mondo, mi voglio divertire e godermi l’atmosfera dell’Eurovisioncon lo spirito giusto, vivendo ogni singolo momento di questa nuova avventura e portando su quel palco tutto me stesso – afferma Marco Mengoni – vivere a Liverpool questa esperienza di condivisione e di grande energia creativa ed emotiva, incontrando artisti di tutto il mondo e scoprendo sonorità nuove, sicuramente mi arricchirà tantissimo e permetterà a tutti noi di far parlare la nostra musica, un mezzo di comunicazione potentissimo in grado di esprimersi e farsi comprendere ...