Manchester City | Guardiola | 'Al ritorno sarà una partita terribilmente dura'

Così Luka Modric nel dopopartita di Real Madrid -. "Sapevamo che avrebbero avuto il possesso palla - dice ancora il croato - , ma siamo rimasti pazienti ad aspettare le nostre ...Commenta per primo Con un gol dei suoi, Kevin De Bruyne ha pareggiato la rete di Vinicius e sigillato l'1 - 1 finale tra Real Madrid enell'andata delle semifinali di Champions League . Non è passata inosservata però la reazione dell'allenatore della squadra di casa, Carlo Ancelotti , che ha protestato veementemente ...AVVIO INGLESE - Al 20' del primo tempo ilaveva concluso quattro volte nella porta di Courtois, raggiunto il 71 per cento di possesso palla e contato tre volte i passaggi rispetto a ...

Real Madrid-Manchester City 1-1: gol di Vinicius e De Bruyne | La Diretta Champions La Gazzetta dello Sport

Real Madrid-Manchester City è finita 1-1 ma sono tante le proteste da parte dei galacticos per il gol del definitivo pareggio di Kevin de Bruyne. Il gol della squadra di Pep Guardiola, infatti, sarebb ...CHAMPIONS LEAGUE - Le parole del tecnico dei Blancos, che raggiunge Ferguson a 190 partite in Champions: "Il risultato non premia quello che abbiamo fatto, ma l ...