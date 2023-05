Maltempo in arrivo sull’Italia | attese forti precipitazioni

BOLOGNA - Cresce la preoccupazione in Emilia - Romagna per quel che potrebbe accadere nelle prossime ore sul fronte. Sì, perché dopo pochi giorni di sole - dove però si sono avute ancora conseguenze delle alluvioni che nei giorni scorsi hanno interessato soprattutto Ravennate e Imolese - una nuova ...A Nonantola è previsto l'di artisti da tutta Italia per dipingere traendo ispirazione dai ... In caso diil programma delle due giornate potrebbe subire delle modifiche, gli ...In vista delle nuove perturbazioni previste nei prossimi giorni, la Protezione civile dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna raccomanda a tutta la cittadinanza di mettere in atto le precauzioni ...

I PICCHI del MALTEMPO in arrivo: quali le aree più coinvolte e ... MeteoLive.it

Ingenti accumuli di pioggia in arrivo sulle zone recentemente alluvionate dell'Emilia Romagna. Con la nuova ondata di maltempo prevista su gran parte della Penisola nella giornata di mercoledì gli occ ...Temporali e maltempo in arrivo: scatta l'allerta meteo in tutta la Campania. Ecco quando - La Torre 1905 - Territorio ...