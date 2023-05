Maltempo in arrivo sulla Campania | da domani scatta l’allerta meteo

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regioneha emanato una allertacon criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali valida su tutta ladalle 9 dimattina, mercoledì 10 maggio alle 9 di giovedì 11 maggio. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere intensi nonché accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni quindi saranno repentine e intense e potrebbero causare caduta di rami o alberi e danni alle coperture e alle strutture provvisorie. L’impatto al suolo delle precipitazioni fa prevedere un rischio idrogeologico per temporali di livello Giallo e si segnalano possibili allagamenti di locali interrati e posti al pian terreno, innalzamento dei ...

A Nonantola è previsto l'di artisti da tutta Italia per dipingere traendo ispirazione dai ... In caso diil programma delle due giornate potrebbe subire delle modifiche, gli ...In vista delle nuove perturbazioni previste nei prossimi giorni, la Protezione civile dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna raccomanda a tutta la cittadinanza di mettere in atto le precauzioni ...... fino al 13 maggio, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, che tuttavia, a causa dell'emergenza, rientrerà anticipatamente (partenza mercoledì 10 egiovedì 11). Una missione che ...

Weekend, forte maltempo in arrivo; forte perturbazione tra Sabato 13 e Domenica 14 Maggio MeteoGiuliacci

Previsioni, contenuti scientifici e migliaia di immagini dagli utenti: "Nelle 48 ore più critiche le nostre segnalazioni hanno raggiunto 1,5 ...A differenza di un anno fa, quando i primi giorni di maggio hanno dato il via a temperature estive record quasi estive, con picchi oltre i 40°C all’ombra, quest'anno, come afferma Lorenzo Tedici, mete ...