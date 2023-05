Maltempo | domani allerta rossa in Emilia Romagna

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di, mercoledì 10 maggio, allerta rossa e allerta arancione su buona parte dell'Emilia - Romagna. È stata inoltre ...Dal primo mattino disaranno coinvolte anche Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, specie settori occidentali, in estensione a Molise, specie settori occidentali, Campania, Basilicata, specie ...Pioggia. Tanta pioggia. Letteralmente. Nelle prossime ore a Milano è atteso un 'blitz' del. Dalle 21 di martedì 9 maggio è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - ...di, 10 ...

Maltempo: domani allerta rossa in Bassa Romagna, gialla in Lazio e Campania Adnkronos

Bologna, 9 mag. (Adnkronos) - Il maltempo si abbatte nuovamente sull'Italia e la Protezione civile emette un avviso di allerta rossa per la ...Giornata di pioggia e temporali quella di domani, in particolare sull’Emilia Romagna già colpite negli ultimi giorni da un’ondata di maltempo ...