Maltempo | allerta meteo su tutta la regione dalle 9 di mercoledì 10 per le successive 24 ore

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato unameteo con criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali valida su tutta la Campania dalle 9 di domani mattina, mercoledì 10 maggio alle 9 di giovedì 11 maggio. I fenomeni ...Alla luce dell''gialla' diramata dalla Protezione civile regionale , a partire dalle 9 di domani e fino alle 9 di giovedì, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha diramato un avviso, invocando prudenza. ...L'ondata diche colpirà l'Italia dalle prossime ore ha messo inanche la Protezione Civile che, sulla base delle mappe meteo disponibili ha diramato un Bollettino di Criticità per la giornata di ...

Maltempo: domani allerta rossa in Bassa Romagna, gialla in 7 regioni Adnkronos

Le notizie che giungono dalla Regione mostrano un quadro preoccupante, anche per le evacuazioni di migliaia di abitazioni invase dalle acque tracimate da torrenti e fiumi in piena. Si tratta di una on ...La Protezione civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali valida su tutta la ...