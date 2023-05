Malattia misteriosa | Chiara Danieli | morta la giovane karateka

Chiara Danieli , medaglia d'oro agli europei di karate, è morta per una. L'atleta, 21 anni, era ricoverata da circa sei mesi all'ospedale Civile di Brescia, in seguito ad una crisi acuta avuta in casa, che ha reso necessario un periodo di sedazione in ...Chiara Danieli, medaglia d'oro agli europei di karate, è morta per una. L'atleta, appena 21 anni, era ricoverata da circa sei mesi all'ospedale Civile di , in ... LaSei mesi di un ...E' morta per una, Chiara Danieli , medaglia d'oro agli europei di karate . L'atleta, appena 21 anni, era ricoverata da circa sei mesi all'ospedale Civile di Brescia , in seguito ad una crisi acuta ...

Bambina di Pietra: l'ASSURDA malattia misteriosa di Beatrice Naso Microbiologia Italia

Chiara Danieli, medaglia d'oro agli europei di karate, è morta per una malattia misteriosa. L'atleta, appena 21 anni, era ricoverata da circa sei ...Un male oscuro di cui per ora non si conoscono le cause si è portato via la giovanissima Chiara Danieli: è morta venerdì sera agli Spedali Civili… Leggi ...