Mahmood annuncia l’European Tour 2024

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 maggio 2023) 16 date in Europa con tappa conclusiva a Milanooggi, sedici date – prodotte da Friends & Partners – che lo vedranno esibirsi nei mesi di aprile e maggionei principali club di 10 Paesi europei – fra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna – per poi concludersi con una tappa italiana al Fabrique di Milano, prevista per il 17 maggio. Sabato 13 maggio sarà ospite nella serata finale dell’Eurovision Song Contest 2023 alla Liverpool Arena. Si tratta della prima volta in cui un artista italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un’edizione di Eurovision che si svolge all’estero. Ileuropeo avrà inizio il 4 apriledal Rockhal di Lussemburgo (Lussemburgo) e proseguirà poi il 7 aprile al ...