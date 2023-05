Un gol die il pari di De Bruyne, entrambi con tiri da fuori area (al 36' e al 67'), materializzano l'1 - 1 nella partita di andata della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester ...... e dato il giusto onore alle giocate spettacolari diJr, l'altra stella del tridente ... Ed è bello pensare che dietro alledel nuovo eroe brasiliano, classe '97, ci sia anche il lavoro ...Un gol die il pari di De Bruyne, entrambi con tiri da fuori area (al 36' e al 67'), materializzano l'1 - 1 nella partita di andata della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester ...

Magie di Vinicius e De Bruyne: il primo round tra Real e City finisce 1-1 La Gazzetta dello Sport

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Due tiri dalla distanza, due splendidi gol da due dei tanti talenti in campo. Nè Benzema, nè Haaland, non segnano i bomber ...Pareggio che sta stretto ai Blancos, che hanno visto una partita quasi perfetta di Vinicius, Camavinga e Benzema. Tanto possesso ma sterile per il City, salvato dal gran gol di De Bruyne. Haaland impa ...