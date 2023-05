Mafia | Messina Denaro al gip | ' non ho soprannomi | me li hanno affibbiati giornalisti' **

(Di martedì 9 maggio 2023) Palermo, 9 mag. (Adnkronos) - Il boss mafioso Matteosostiene di non avere mai avuto. Lo dice nel corso dell'interrogatorio, lo scorso 16 febbraio, davanti al gip di Palermo Alfredo Montalto. Nonostante i nomi 'U siccu', 'Diabolik' etc emersi in questi anni, il capomafia sostiene: "Mai avuto. Me liattaccati da latitante i vari, ma io nella mia famiglia non ho avuto".

... Giuseppina Passanante, la lettera minatoria con la qualeDenaro chiedeva la restituzione ... Lae l'estorisione E dell'organizzazione mafiosa 'Non ne ho mai fatto parte - risponde - Quel ...Inoltre, verranno esposte alcune rappresaglie subite dal boss come punizione per aver tradito gli interessi della. Leggi l'articolo per scoprire di più sulla storia di MatteoDenaro e ...Leggi AncheDenaro, le donne e gli amori del capo Leggi Anche, chi è MatteoDenaro: l'ultima 'primula rossa' di Cosa Nostra Ha negato di appartenere a Cosa nostra - Nel merito ...

“Li avevo, me li avete tolti tutti, se qualcosa ho non lo dico, sarebbe da stupidi” e poi ancora “Certo che ne ho, sennò come potevo vivere fino ad ora”. Matteo Messina Denaro risponde così alle doman ...A marzo Matteo Messina Denaro è stato interrogato in videochiamata dal carcere dell’Aquila. Ha risposto ad alcune domande poste dal gip Alfredo Montalto e dal pm Gianluca De Leo. L’ex latitante ha neg ...