Mafia | Messina Denaro al gip | ' conosco Cosa nostra solo tramite i giornali' **

(Di martedì 9 maggio 2023) Palermo, 9 mag. (Adnkronos) - "Non faccio parte di nessuna associazione e quello che so dilo so". Risponde così Matteonel corso dell'interrogatorio, lo scorso 16 febbraio, al gip di Palermo Alfredo Montalto. Collegato in videoconferenza dal carcere dell'Aquila con il gip e i pubblici ministeri Giovanni Antoci e Gianluca De Leo, il boss mafioso, che è indagato per una tentata estorsione aggravata nei confronti di una proprietaria terriera, Giuseppina Passanante, figlia di un vecchio boss, parla di questa vicenda.

Mafia: Messina Denaro al gip, 'non ho soprannomi, me li hanno ...

“Li avevo, me li avete tolti tutti, se qualcosa ho non lo dico, sarebbe da stupidi” e poi ancora “Certo che ne ho, sennò come potevo vivere fino ad ora”. Matteo Messina Denaro risponde così alle doman ...A marzo Matteo Messina Denaro è stato interrogato in videochiamata dal carcere dell’Aquila. Ha risposto ad alcune domande poste dal gip Alfredo Montalto e dal pm Gianluca De Leo. L’ex latitante ha neg ...