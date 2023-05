Mafia | Gratteri | “Cambia con la società | oggi fa pubblicità a proprio potere sui social”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 maggio 2023) “Il lavoro presentatorappresenta l’attualità. Le mafie mutano col mutaree, vivono fra di noi e ci somigliano, per esistere hanno bisogno di”. Lo ha dichiarato il procuratore di Catanzaro Nicolaa margine della presentazione, avvenuta alla Camera dei Deputati, del rapporto “Le mafie nell’era digitale” realizzato dalla Fondazione Magna Grecia. “Anni fa si facevano vedere in processione o sponsorizzavano squadre di calcio,– ha spiegato – le nuove generazioni mafiose si fanno vedere vestite in modo sfarzoso suiper dimostrare che quello è il”. “L’Italia fino a sei sette anni fa aveva i migliori investigatori del mondo: l’elité della polizia giudiziaria italiana non era seconda a nessuno – continua ...