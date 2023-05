“Mafia e Antimafia | il valore della memoria e dell’impegno La scelta di Antonio | Rocco | Vito”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 9 maggio 2023) E’ questo il titolo del prossimo appuntamento nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Regionale AntiSociale – Stefano Fumarulo, l’Associazione Nomeni perMontinaro, il Circolo Cittadino Il Galateo, la Consulta ProvincialeLegalità e Libera di Lecce. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. L’evento sarà ospitato, giovedì 11 maggio alle 18, dalle sale del circolo cittadino di Galatone in via Costadura. Il temasarà trattato attraverso la presentazione in anteprimaGraphic Novel “Ragazzi di scorta”. Un lavoro di ricerca storica con il quale si è restituita piena dignità adMontinaro,Dicillo eSchifani che hanno affiancato il giudice ...