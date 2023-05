Mafia | boss e affiliati sui social | la criminalità nell' era digitale

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 9 maggio 2023) Amanti della musica, dalla trap al neomelodico, delle auto di lusso, dei gioielli e delle armi. Questo, e non solo, è il ritratto dei nuovimafiosi, ormai sempre più attivi suinetwork, da Facebook passando per Instagram, e sopratutto negli ultimi tempi, TikTok, che utilizzano non solo in maniera "ludica", ma anche per creare un vero e proprio network criminale.