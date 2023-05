L’ultimo flashback di Baiardo | «L’attentato a Falcone? Lo volevano morto i russi» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 9 maggio 2023) Salvatore, il collaboratore della famiglia mafiosa dei Graviano e autore di diverse, e discusse, rivelazioni su alcuni importanti boss della criminalità organizzata è sotto i riflettori dalla cattura del super-latitante Matteo Messina Denaro (che avrebbe previsto in un’intervista a Non è l’Arena). E non ha intenzione di uscirne, anzi. Sul suo profilo TikTok, ormai piattaforma regina per le sue incursioni,lancia oggi la sua teoria suldel 1993 che costò la vita al giudice anti-mafia Giovanni. E che sarebbe stato orchestrato, forse, niente di meno che dai: «Nessuno ha mai indagato su questo. L’oro di Mosca… perché il giudiceera riuscito ed era sulle tracce di questo finanziamento di mille miliardi di vecchie lire dati dal Partito ...