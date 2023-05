L’Ue contro le insalate in busta e il vino in bottiglioni

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023) Che cosa dice il regolamento di Bruxelles – Colpite le monodosi, i piccoli vassoi di fragole, gli spumanti magnum – La denuncia della Coldiretti – “Il nuovo regolamento sugli imballaggi dell’Unione Europea rischia di cancellare dagli scaffali dei supermercati l’insalata in, i cestini di fragole, le confezioni di pomodorini e le arance in rete ma anche le bottiglie magnum dicon un effetto dirompente sulle abitudini di consumo degli italiani e sui bilanci delle aziende agroalimentari”. A denunciarlo è la Coldiretti in occasione dell’inaugurazione di Tuttofood a Milano. ADDIO ALLE CONFEZIONI MONOUSO PER FRUTTA E VERDURA La proposta di regolamento sugli imballaggi presentata dalla Commissione europea, rileva Coldiretti “imporrebbe, tra le altre cose, l’addio alle confezioni monouso per frutta e verdura di peso inferiore a 1,5 chilogrammi, ...