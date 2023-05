L’Ucraina ha un vantaggio decisivo | i suoi sensori democratici all’erta

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 9 maggio 2023) Riscrivere e aggiustare il passato per dare legittimità a un presente fallimentare è lo sforzo che ancora una volta si percepisce nella messa in scena della parata per la vittoria nella grande guerra patriottica, le cui celebrazioni Vladimir Putin ha voluto sempre più collocare a stipite di fondazione del suo regime e, insieme, a chiave di volta dell’arco che, nella sua rappresentazione, connette l’impero zarista con la tetra quotidianità del suo regime orwelliano. A mano a mano che riscriveva la storia russa e trasformava lo sforzo collettivo delle nazionalità che – insieme – combatterono non per la grandezza di Mosca o del comunismo, ma per la sopravvivenza rispetto a una brutale aggressione, il despota del Cremlino ha cercato di emarginare le altre repubbliche ex sovietiche dalla tragedia del secondo conflitto mondiale. Gli ucraini prima hanno avuto buon gioco a rammentare a Putin ...