(Di martedì 9 maggio 2023) "Se siete bravi in qualcosa, andatene fieri ma non smettete di voler migliorare. E se non lo siete, fate lo ...

"Se siete bravi in qualcosa, andatene fieri ma non smettete di voler migliorare. E se non lo siete, fate lo ...... in uno spettacolo che la vedrà accompagnata al piano da Danilo Rea; Quella di Cervere sarà una delle tappe del' . Un live unico che farà incontrare il repertorio e i successi di Fiorella ...... commenta Pier Ezhaya , Direttore GeneraleOperating Alpitour World . ' L'obiettivo è ... Abbiamo voluto puntare su questi sentimenti per mettere inil valore di Eden Viaggi attraverso il ...

Luce Tour! incontra i ragazzi della periferia di Milano per "sognare il futuro" - Luce Luce

Centinaia di studenti nel primo incontro al Istituto tecnico e linguistico Artemisia Gentileschi di Lampugnano: “Ognuno di noi ha un talento” ...Sotto un tetto di lucine che disegna il contorno di una festa mutilata. Invece è una festa imbalsamata: che esplode solo alle 24. Quando la febbre dei botti e de veri e propri fuochi artificiali si ...