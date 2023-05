Luce dei tuoi occhi 2 | anticipazioni 10 maggio | Emma scoprirà la verità?

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 9 maggio 2023) La quinta puntata didei2 andrà in onda mercoledì 102023 su Canale 5 alle 21:43 circa. In questa nuova puntata vedremoincredula per l'incidente avvenuto a suo fratello Roberto. Il giovane, infatti, verrà investito da un'auto e resterà per diverso tempo in stato di incoscienza in ospedale. Quando si risveglierà non ricorderà nulla. Nel frattempo, Petra, che nasconde qualcosa, cercherà di allontanarsi da Vicenza insieme a Diana.dei2 quinta puntata:chiede spiegazioni a Petraha scoperto che suo fratello Roberto non solo ha mantenuto i rapporti con sua madre, ma conosce anche Petra. La donna, vorrà saperne di più, ma nel corso della ...