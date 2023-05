L’oppressione dell’Io in Vuoto di Ilaria Palomba

(Di martedì 9 maggio 2023) Pubblicato da Les Flâneurs Edizioni,è il nuovo romanzo della pugliesepresentato al Premio Strega 2023. Il romanzo si destreggia fra la dimensione onirica e la costante inquietudine che si sussegue, pagina dopo pagina. Una storia in cui aleggia un senso di morte perpetuo e che, tuttavia, induce alle riflessioni più pure e radicate grazie al viaggio nell’inconscio della protagonista. Personaggio principale del libro una donna, Iris Palmieri, poetessa dominata dalla propria vita disordinata e daldel suo stesso Io. Il contesto in cuiè ambientato si snoda fra la Puglia e Roma, il tutto nel giro di un anno. Il libro si divide in otto sezioni in cui si evince un certo tipo di continuità fra un capitolo e l’altro, tranne che per l’ultima parte. Un viaggio tra ...

Sul Me too in sépenso che abbia avuto un ...non hanno tempo di discettarne perché hanno'urgenza ...velo è il simbolo più evidente e più feroce'...simbolo più evidente e più feroce...... non facciamo soltanto'organizzazione dello ... Quandoripenso a quella che è stata la vigilia ... Diceva'on. Lucifero (parlamentare monarchico, ...di fronte a quella che fu la lunga...... non facciamo soltanto'organizzazione dello ... Quandoripenso a quella che è stata la vigilia ... Diceva'on. Lucifero (parlamentare monarchico, ...di fronte a quella che fu la lunga...