L’onorevole Giachetti racconta il suo tumore | «È la diagnosi che ti ribalta tutto»

(Di martedì 9 maggio 2023) In prima pagina sul Riformista oggi il deputato di Italia Viva Robertoprende spunto dalla vicenda di Michela Murgia perre la suadiaveva annunciato di essere malato nell’aprile 2022. Su Facebook il parlamentare aveva detto di volerlo comunicare lui «per evitare il chiacchiericcio compassionevole». Oggi aggiunge che «è quando ti arriva la comunicazione “lei ha un” che ti si, che improvvisamente ti trovi a fare i conti con una realtà che mai avresti pensato o che forse, semplicemente, sempre hai scansato».spiega che si tratta di «un istante in cui sei travolto da mille pensieri, paure, speranze, attese, ricordi, ai quali è difficile dare un ordine, dai quali ...

spiega che si tratta di "un istante in cui sei travolto ... La vulnerabilitàdice che la cosa più difficile di ...Ho rotto con Letta quando ha trasformato'agenda Draghi in ... C'entra la volontà di fare politica in modo serio,e onesto. ..." scrive su Twitter il deputato di Iv Robertospiega che si tratta di "un istante in cui sei travolto ... La vulnerabilitàdice che la cosa più difficile di ...