LIVE – Pioli e Giroud in conferenza alla vigilia di Milan-Inter

(Di martedì 9 maggio 2023)saranno protagonisti dellastampa didi. L’allenatore e l’attaccante risponderanno alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 14.30. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto). PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP 14.15 Un quarto d’ora all’inizio dellastampa di Stefano. Il tecnico presenterà, partita in programma domani alle ore 21 italiana allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per l’andata delle semifinali di Champions League. Con lui ci sarà anche Olivier. ...

Infine, sulla presenza dello spauracchio Leao nello scacchiere di: 'Tutti conosciamo le sue qualità, sappiamo che può esserci o non esserci. Prenderemo qualche accorgimento, ma Leao non ci ...MILANO - Simone Inzaghi è pronto a disputare la sua prima semifinale di Champions League. Il tecnico dell'Inter presenta in conferenza stampa, il derby con il Milan di Stefano. In palio la finale di ...E' la vigilia dell'attesissima semifinale di Champions League tra Milan e Inter, una giornata dedicata agli allenamenti e alle conferenze cone Inzaghi che parleranno rispettivamente alle 14.30 e alle 12.30. Segui in questo liveblog tutti gli aggiornamenti e le ultime novità dei nostri inviati a Milanello e ad Appiano Gentile Le ...

LIVE - Milan, Pioli presenta l'euroderby in conferenza stampa L'Interista

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato alla vigilia dell'Euroderby d'andata dove si è soffermato inoltre sulle condizioni di Leao ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...