LIVE Milano-Conegliano 1-0 | Finale A1 volley femminile 2023 in DIRETTA | le lombarde vincono il primo set | 25-22

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-7 Mano out Fahr da zona 4 7-7 La diagonale stretta di Larson da zona 4, brava Orro a sistemare una ricezione non perfetta 6-7 Murooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaahr 6-6tempo anticipato di Fahr 6-5 Thompson in parallela da seconda linea 5-5 In rete l’attacco di Larson 4-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaaaaan con l’aiuto del nastro 4-4 La fast di Lubian 4-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Syllaaaaaaaaaaaaaaaaaa 3-3 Pipe di Thompson con l’aiuto del nastro 2-3 Errore al servizio2-2 Vincente Thompson da zona 2 1-1 Invasione1-0tempo Folie 25-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Orroooooooooooooooooooo!!!set per il Veroche sfrutta la brutta prova in seconda linea di ...