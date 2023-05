LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | MANUEL LOMBARDO E’ IN FINALE! Dalle 17 00 con lo svizzero Stump poer l’oro nei 73 kg

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42: L’appuntamento è per le 17.00 con il final block. Grazie per averci seguito finora, a più tardi 15.38: La finale della categoria -57 kg femminile è tra la giapponese Funakubo e la canadese Deguchi. Così le due finali per il terzo posto: Tur Bozkurt-Can Klimkait, Can Deguchi-Kor Huh 15.37: La finale della categoria -73 kg maschile è tra l’azzurroe lo. Così le due finali per il bronzo: Jpn Hashimoto-Aze Heydarov, Can Margelidon-Uzb Yuldoshev 15.35: La giapponese Funakubo piazza l’ippon e conquista la finale battendo la turca Bozkurt. La canadese Deguchi ha sconfitto la mongola Lkhagvatogoo ed è la seconda finalista della categoria -57 kg 15.30: La coreana Huh batte la kosovara Gjakova e si qualifica per la ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: attesa per Manuel Lombardo, tabellone difficile per le azzurre OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orari, Programma Tv e streaming odierno del Mondiale di Judo a Doha - Il calendario dei Mondiali di Judo a Doha - I tabelloni degli azzurri - Le favorite gara ...Prima medaglia in carriera ai campionati del mondo per l’atleta romana che gareggia nella categoria 52 kg e che dopo otto partecipazioni riesce finalmente a salire sul podio.