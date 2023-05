LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Manuel Lombardo è argento nei -73 kg

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.13 Per l’Italia è la terza medaglia in questi, une due bronzi. E’ tutto per questa, un saluto dalla redazione di OA Sport. 18.12 E’ quindipernei -73 kg, oro allo svizzero Stump. Peccato davvero per questo esito. 18.09 NOOO!!! Viene squalificato, visto che nella proiezione tocca la testa il tatami. Niente da fare, si conferma la maledizione dell’oro nelllo mondiale per l’Italia. Un vero peccato perché il piemontese si sta comportando bene nel Golden Score. 18.08 Peccato, waza-ari sfiorato da. 18.07 Attenzione shido per! Siamo a due, ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: attesa per Manuel Lombardo, tabellone difficile per le azzurre OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Ci si avvia al Golden Score, ma è la coreana Huh che sta costruendo qualcosa di più. Non a caso la mongola ha subìto un altro shido. 17.06 La mongola Lk ...L'azzurro Manuel Lombardo, 24enne piemontese, è in finale nella categoria -73 kg dei Mondiali di Judo a Doha. Nel confronto per l'oro affronterà lo svizzero Nils Stum. In semifinale Lombardo aveva avu ...