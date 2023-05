LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Manuel Lombardo ai quarti contro l’algerino Dris! Out Toniolo | Capanni Dias e Esposito

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.29: La rappresentante di Taipeiu Lien batte la croata Topovolec e è l’ultima qualificata agli ottavi 13.26: Si deve ancora concludere la serie dei sedicesimi di finale e sono già iniziati gli ottavi della categoria – 57 kg. Questo il tabellone: Tur Bozkurt-Bih Samardzic Kos Gjakova-Ger Ballhaus Jpn Funakubo-Slo Kajzer Kor Huh-winner Cro Topolovec-Tpe Lien Can Deguchi-Gbr Smythe-Davis Geo Liparteliani-Fra Cysique Can Klimkait-Bra Lima Isr Nelson Levy-Mgl Lkhagvatogoo 13.24: La coreana Huh elimina la uzbeka Aminova ed è agli ottavi 13.23: La slovena Kajzer si qualifica per gli ottavi di finale battendo la portoghese Monteiro 13.21. IPPONOOOOOO!!! L’azzurro batte il kosovaro Gjakova e si qualifica per idi finale dove affronterà il sorprendente algerino Dris, ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: attesa per Manuel Lombardo, tabellone difficile per le azzurre OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orari, Programma Tv e streaming odierno del Mondiale di Judo a Doha - Il calendario dei Mondiali di Judo a Doha - I tabelloni degli azzurri - Le favorite gara ...Prima medaglia in carriera ai campionati del mondo per l’atleta romana che gareggia nella categoria 52 kg e che dopo otto partecipazioni riesce finalmente a salire sul podio.